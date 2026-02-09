Метеоролог предупредил об оттепели в Центральной России

Начиная с пятницы, 13 февраля, в Центральной России ожидается оттепель. Таким прогнозом поделился научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

© Вечерняя Москва

С пятницы по воскресенье дневные температуры составят от минус 3 до плюс 2 градусов, ночью минимальная температура составит минус 6 градусов. Такие показатели превышают норму для середины февраля на 2–4 градуса. Неожиданное потепление связано с изменением направления воздушных масс.

— Да, потеплеет, но под ногами будет скользко, потому что при температуре, близкой к нулю, влага, поступающая из атмосферы, она будет то подмерзать, то оттаивать, будет гололедица, мрачноватая погода, осадки во всех трех видах, — предупредил Вильфанд.

При этом в начале следующей недели зима вновь вступит в свои права, и начнется похолодание.

— Не такое радикальное, но все-таки будет уже отрицательная температура: ночью — минус 5... минус 10 градусов, днем — минус 2... минус 5 градусов, — приводит слова эксперта RT.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов также спрогнозировал, что морозная погода в Москве отступит только в середине февраля. По его словам, существенных осадков в ближайшее время не ожидается.