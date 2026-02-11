Стали известны подробности отношений Галицкого с бывшей женой

Бывший член совета директоров «Альфа‑банка» Александр Галицкий около полугода не поддерживал контактов со своей бывшей женой Алией Галицкой, которая совершила суицид в подмосковном изоляторе временного содержания после ареста по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов.

Об этом сообщила адвокат Анна Бутырина.

«Александр Владимирович дал объяснения, что видел Алию последний раз 19 января 2025 года <...>. С Александром Владимировичем они не общались последние полгода», — передает РИА Новости слова юриста.

Бутырина добавила, что 29 января 2026 года бывшие супруги в переписке обсуждали, что необходимо поговорить, когда завершатся судебные разбирательства.

Адвокат Бутырина: Алия Галицкая покончила с собой из-за суда 10 февраля

Алия Галицкая, по данным следствия, покончила с собой в изоляторе временного содержания в Московской области после того, как Истринский суд 6 февраля избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу по подозрению в вымогательстве 150 миллионов долларов у Александра Галицкого. В рамках проверки обстоятельств ее смерти Галицкий был допрошен следователем.