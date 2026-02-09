«Даже говорить страшно»: нарколог раскрыла страшную правду о нелегальных рехабах в России

Количество теневых рехабов для зависимых в России достигло такого масштаба, что их невозможно подсчитать. Об этом в интервью Life.ru заявила врач – психиатр-нарколог, психотерапевт, председатель правления Ассоциации специалистов по профилактике зависимого поведения «Четвертое измерение» Екатерина Соборникова.

По ее словам, на эту тему «даже говорить страшно», так как нелегальных центров, оказывающих якобы реабилитационную помощь, «огромное число».

«То, что идет под вывеской реабилитации, это даже отнести к реабилитационным центрам нельзя. Очень мало как раз профессиональных, хороших центров, которым можно доверять», — пояснила Соборникова.

При этом эксперт отметила, что в непрофессиональных организациях часто применяются насильственные методы, которые лишь калечат психику пациентов.

Председатель правления Ассоциации специалистов по профилактике зависимого поведения «Четвертое измерение» также посоветовала родственникам проявлять максимальную бдительность при выборе центра, проверять дипломы и квалификацию специалистов и помнить, что реабилитация — это профессиональная деятельность, а не просто передача опыта выздоровевшими людьми.

Ранее депутат Госдумы Николай выступил за передачу российских реабилитационных центров под управление Минздрава, что, по его словам, позволит избежать скандальных ситуаций. Он уверен, что организации должны иметь лицензии, а их сотрудники — соответствующую подготовку, включая медицинские или психологические дипломы.