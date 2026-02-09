$77.0591.05

Табаков, Добронравов, Ширвиндт. Кто пришел проститься с актрисой Чиповской

Газета.Ru
Актеры Павел Табаков (в центре) и Анна Чиповская (вторая справа) на церемонии прощания с актрисой Ольгой Чиповской в Большом портретном фойе Театра имени Евгения Вахтангова, 9 февраля 2026 года
© Софья Сандурская/ТАСС
Церемония прощания с актрисой Ольгой Чиповской в Большом портретном фойе Театра имени Евгения Вахтангова, 9 февраля 2026 года
© Софья Сандурская/ТАСС
Актриса Анна Чиповская перед началом церемонии прощания с матерью, актрисой Ольгой Чиповской у Театра имени Евгения Вахтангова, 9 февраля 2026 года
© Софья Сандурская/ТАСС
Церемония прощания с актрисой Ольгой Чиповской в Большом портретном фойе Театра имени Евгения Вахтангова, 9 февраля 2026 года
© Софья Сандурская/ТАСС

Актер Юрий Чурсин на церемонии прощания с актрисой Ольгой Чиповской в Большом портретном фойе Театра имени Евгения Вахтангова, 9 февраля 2026 года
© Софья Сандурская/ТАСС
Телеведущий Михаил Ширвиндт на церемонии прощания с актрисой Ольгой Чиповской в Большом портретном фойе Театра имени Евгения Вахтангова, 9 февраля 2026 года
© Софья Сандурская/ТАСС
Телеведущий Михаил Ширвиндт и актриса Анна Чиповская на церемонии прощания с актрисой Ольгой Чиповской в Большом портретном фойе Театра имени Евгения Вахтангова, 9 февраля 2026 года
© Софья Сандурская/ТАСС
Актер Виктор Добронравов на церемонии прощания с актрисой Ольгой Чиповской в Большом портретном фойе Театра имени Евгения Вахтангова, 9 февраля 2026 года
© Софья Сандурская/ТАСС
Актриса Ирина Купченко на церемонии прощания с актрисой Ольгой Чиповской в Большом портретном фойе Театра имени Евгения Вахтангова, 9 февраля 2026 года
© Софья Сандурская/ТАСС

Ректор Театрального института имени Бориса Щукина, актер Евгений Князев на церемонии прощания с актрисой Ольгой Чиповской в Большом портретном фойе Театра имени Евгения Вахтангова, 9 февраля 2026 года
© Софья Сандурская/ТАСС
Актриса Ольга Тумайкина на церемонии прощания с актрисой Ольгой Чиповской в Большом портретном фойе Театра имени Евгения Вахтангова, 9 февраля 2026 года
© Софья Сандурская/ТАСС
Актер Алексей Гуськов на церемонии прощания с актрисой Ольгой Чиповской в Большом портретном фойе Театра имени Евгения Вахтангова, 9 февраля 2026 года
© Софья Сандурская/ТАСС
Актриса Анна Антонова на церемонии прощания с актрисой Ольгой Чиповской в Большом портретном фойе Театра имени Евгения Вахтангова, 9 февраля 2026 года
© Софья Сандурская/ТАСС
Актер Сергей Сенин на церемонии прощания с актрисой Ольгой Чиповской в Большом портретном фойе Театра имени Евгения Вахтангова, 9 февраля 2026 года
© Софья Сандурская/ТАСС

Актриса Елена Сотникова на церемонии прощания с актрисой Ольгой Чиповской в Большом портретном фойе Театра имени Евгения Вахтангова, 9 февраля 2026 года
© Софья Сандурская/ТАСС
Актриса Анна Чиповская (слева) во время выноса гроба с телом своей матери, актрисы Ольги Чиповской после церемонии прощания в Большом портретном фойе Театра имени Евгения Вахтангова, 9 февраля 2026 года
© Софья Сандурская/ТАСС
Вынос гроба с телом актрисы Ольги Чиповской после церемонии прощания в Большом портретном фойе Театра имени Евгения Вахтангова, 9 февраля 2026 года
© Софья Сандурская/ТАСС
Актриса Анна Чиповская (в центре) во время выноса гроба с телом своей матери, актрисы Ольги Чиповской после церемонии прощания в Большом портретном фойе Театра имени Евгения Вахтангова, 9 февраля 2026 года
© Софья Сандурская/ТАСС
Портреты актрисы Ольги Чиповской у Театра имени Евгения Вахтангова, где проходит церемония прощания с ней, 9 февраля 2026 года
© Софья Сандурская/ТАСС

В Театре Вахтангова состоялась церемония прощания с заслуженной артисткой России, актрисой театра и кино Ольгой Чиповской.

Она была больше известна театральному зрителю, в частности, по ролям в спектаклях «Война и мир», «Принцесса Турандот», а на экранах появлялась в фильмах «Смотрины», «Затишье» и «Елки 3».

Проститься с матерью пришла ее дочь — 38-летняя звезда «Елок» и сериала «Оттепель» Анна Чиповская, а также друзья и коллеги Юрий Чурсин, Павел Табаков и многие другие. На церемонии присутствовали бывший муж Анны Чиповской режиссер и актер Дмитрий Ендальцев, актрисы Яна Сексте и Софья Эрнст, Ольга Тумайкина, Елена Скороходова, Анна Антонова и народная артистка РФ Юлия Рутберг, актеры Виктор Добронравов, Артем Быстров, телеведущий Михаил Ширвиндт. Актриса Людмила Максакова встала на колени перед гробом Чиповской.

Ольга Чиповская умерла 4 февраля в возрасте 67 лет. По данным СМИ, причиной смерти могли стать проблемы с сосудами. Директор Театра Вахтангова рассказал, что в последние годы женщина серьезно болела, но об этом знали лишь самые близкие.