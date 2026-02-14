$77.1991.56

ОМОН и много алкоголя: как выглядели вечеринки 90-х

Александр Котлеткин
Работник правоохранительных органов во время проверки злачных мест в Зеленограде, 1993 год
© Александр Шогин/TACC
Посетители ночного клуба "Ап энд даун", 1995 год
© Олег Ласточкин/РИА Новости
Ночная дискотека в Сочи, 1996 год
© Владимир Веленгурин/TACC
Танцы на стойке бара в баре "Голодная утка", 1997 год
© Анатолий Рухадзе/TACC

Бар ресторана китайской кухни "Золотой дракон" на улице Плющиха в Москве, 1992 год
© Юрий Сомов/РИА Новости
Студенческий бар, 1997 год
© Борис Бабанов/РИА Новости
Ночной клуб "Метелица". Конкурс самых красивых москвичек. Участница конкурса Наталия Петровская, 1994 год
© Олег Ласточкин/РИА Новости
Порнозвезда, в прошлом член парламента Италии Чиччолина (Илона Сталлер). Ночной клуб "Ап энд даун", 1995 год
© Олег Ласточкин/РИА Новости
Известная топ-модель Клаудиа Шиффер с рыбой в ночном клубе UP&DOWN, 1995 год
© Николай Малышев/TACC

Бойцы столичного ОМОНа производят задержание на дискотеке, 1993 год
© Александр Шогин/TACC
На танцплощадке в клубе "16 тонн", 1998 год
© Игор Носов/TACC
Ночной клуб-казино "Ройял", 1997 год
© Игорь Зотин/TACC
Посетители на развлекательной программе партии любителей пива в пивном баре развлекательного комплекса "Карусель" на 1-й Тверской-Ямской улице, 1994 год
© Олег Булдаков/TACC
Во время операции в одном из столичных кафе в рамках милицейской проверки злачных мест столицы сотрудниками уголовного розыска Западного округа совместно с ОМОНом города, 1992 год
© Александр Шогин/TACC

Молодежь во время отдыха в ночном клубе, 1998 год
© Игорь Носов/TACC
Вечер в одном из ночных клубов Москвы, 1994 год
© Сергей Мамонтов/TACC
Бар "Голодная утка", 1998 год
© Владимир Гурин/TACC
Диск-жокеи Ивановского ночного клуба "Таганка", открывшегося в здании бывшего кинотеатра "Великан", 1996 год
© Геннадий Попов/TACC
Певец Борис Михайлович Моисеев и участницы его танцевального трио "Экспрессия" во время выступления на собственной шоу-программе в диско-клубе развлекательного комплекса "Карусель" на 1-й Тверской-Ямской улице, 1994 год
© Олег Булдаков//TACC

Конкурс на самый длинный поцелуй в ночном клубе "16 тонн", 1998 год
© Игорь Носов/TACC
Участники ночного шоу "Карусель на Тверской" в рамках презентации развлекательного комплекса "Карусель" на 1-й Тверской-Ямской улице, 1994 год
© Олег Булдаков/TACC
Ночной клуб "Таганка", открывшийся в бывшем здании кинотеатра "Великан" в городе Иваново, 1996 год
© Геннадий Попов/TACC

Последнее десятилетие прошлого века для России выдалось крайне противоречивым. В стране процветал бандитизм, миллионы граждан оказались за чертой бедности, шла война на Кавказе. С другой стороны, именно в это время начался взрывной рост сферы развлечений и шоу-бизнеса. Уже через несколько лет после краха СССР на смену унылым комсомольским дискотекам пришли ночные клубы и бары.

Такие заведения жестко делились по уровню достатка посетителей. В элитных собирались братки, бизнесмены, чиновники и звезды эстрады. В клубах попроще отжигала простая молодежь, готовая отжигать всю ночь напролет, лишь бы хоть на мгновение отвлечься от суровой реальности новой России. Несмотря на разницу в социальном статусе отдыхающих, главными гостями на всех вечеринках были сотрудники ОМОН, которые часто не церемонились с посетителями.

Какой была ночная жизнь лихих девяностых — в галерее «Рамблера».