ОМОН и много алкоголя: как выглядели вечеринки 90-х

Последнее десятилетие прошлого века для России выдалось крайне противоречивым. В стране процветал бандитизм, миллионы граждан оказались за чертой бедности, шла война на Кавказе. С другой стороны, именно в это время начался взрывной рост сферы развлечений и шоу-бизнеса. Уже через несколько лет после краха СССР на смену унылым комсомольским дискотекам пришли ночные клубы и бары.

Такие заведения жестко делились по уровню достатка посетителей. В элитных собирались братки, бизнесмены, чиновники и звезды эстрады. В клубах попроще отжигала простая молодежь, готовая отжигать всю ночь напролет, лишь бы хоть на мгновение отвлечься от суровой реальности новой России. Несмотря на разницу в социальном статусе отдыхающих, главными гостями на всех вечеринках были сотрудники ОМОН, которые часто не церемонились с посетителями.

