«Кровавые» сосульки напугали жителей Екатеринбурга

Пользователи Сети обсуждают «кровавые» сосульки, появившиеся на крыше культурного центра «Верх-Исетский» в Екатеринбурге.

Комментаторы шутят, что учреждение творчески подошло к выпавшему на эту неделю «дню неприятностей» — пятницу, 13 февраля.

При этом сотрудники ДК заявили, что в появлении цветных сосулек виноват ремонт, и никакой мистики в этом нет.

— Это ремонт крыши. Идет обработка стропил от пожара, и жидкость эта оранжевого цвета. Попал снег, растаял — и вот, пожалуйста, красные сосульки. Это чисто в результате ремонта. Везде людям сатанизм мерещится. С ума сходят потихоньку, — пояснили работники центра изданию «Подъем».

