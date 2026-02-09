Очередь за билетами выстроилась на первый спектакль Ефремова после тюрьмы

Люди выстроились в очередь за билетами на первый спектакль актера Михаила Ефремова после его выхода из тюрьмы.

В театральную труппу артиста взял режиссер Никита Михалков. В постановке «Без свидетелей» также сыграет его дочь Анна Михалкова.

Премьера пьесы состоится на сцене театра «Мастерская 12» 25 и 26 марта. Спектакль расскажет историю бывших супругов, которые вновь встретятся спустя годы после расставания, передает Life.ru.

Никита Михалков в свою очередь раскрыл, зачем снова начал сотрудничать с актером Ефремовым. Он признался, что верит в то, что артист может исправиться. Режиссер решил взять за него ответственность.

Авария, в результате которой Ефремов оказался в тюрьме, произошла 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. В результате ДТП водитель второго автомобиля Сергей Захаров скончался. Экспертиза установила, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Позднее суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев. Артист провел в тюрьме 4,5 года и был выпущен по УДО.