Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил о риске распространения оспы обезьян среди жителей Подмосковья. Его слова приводит РИА Новости.

«Вероятность вот этой оспы, что она будет распространяться не среди специфических по своему поведению групп населения, а начнет передаваться, пока существует», — заключил Онищенко.

Эксперт также назвал новую версию появления оспы обезьян в Московской области, исключив случаи завоза заболевания из-за рубежа.

«Случаи, которые у нас произошли в Московской области, сначала были слухи, что они откуда-то там прилетели, на самом деле они местные», — обозначил эксперт, добавив, что заболевшие на данный момент проходят лечение.

Ранее Роспотребнадзор прокомментировал обнаружение оспы обезьян в Подмосковье. Сообщалось, что заболевшего мужчину поместили в стационар.