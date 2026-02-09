Москалькова рассказала о судьбе курян, захваченных ВСУ

Десять жителей Курской области, атаку на которую вооруженные силы Украины попытались организовать в августе 2024 года, до сих пор находятся в плену и размещаются на территории города Сумы. Об этом в понедельник, 9 февраля, на заседании Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рассказала уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. По ее словам, 5 февраля на границе состоялся очередной этап большого обмена пленными, в ходе которого также поднимался вопрос о судьбе мирных курян. К чему пришли стороны, и как идет работа по осуществлению гуманитарных миссий в ходе СВО — рассказывает «Парламентская газета».

© Парламентская газета

«Удалось передать посылки и письма»

Как рассказала Татьяна Москалькова, 5 февраля на границе состоялась встреча с украинской стороной, от которой присутствовали украинский омбудсмен, три сотрудника его аппарата, сотрудник СБУ в ранге заместителя директора и заместитель главы офиса президента Украины.

«В рамках этой встречи удалось обсудить ряд важных вопросов, — подчеркнула Москалькова. — Во-первых, мы передали письма от родных и близких для наших пленных и заручились обещанием украинской стороны передать их дальше адресатам. Во-вторых, удалось получить полную информацию — с фотографиями и подтверждениями — о том, что все до единого наши ребята, оказавшиеся в плену, получили ранее переданные нами посылки с теплыми вещами и продуктами. Это очень важно для них».

Еще одним вопросом для обсуждения, по словам Москальковой, стал обмен информацией о без вести пропавших. Как отметила омбудсмен, такая работа ведется на регулярной основе: в списках пленных регулярно находят людей, объявленных без вести пропавшими, и с одной, и с другой стороны.

«И, наконец, удалось договориться о проведении верификации гражданских лиц, которые находятся в местах лишения свободы — СИЗО и других учреждениях пенитенциарной системы — за свою пророссийскую позицию, — рассказала Татьяна Москалькова. — У нас есть список из девяноста человек, которые обратились непосредственно ко мне. У многих из них крайне тяжелое состояние, требующее медицинской помощи. Мы передали этот список украинской стороне с требованием оказывать этим людям содействие, обеспечить беспрепятственный доступ к ним уполномоченному по правам человека и представителям международного "Красного креста".

«Два противоположных подхода»

Затронула Татьяна Москалькова и вопрос, который она назвала «нашей болью» — судьбу десяти жителей Курской области, которые были взяты в плен в результате попытки вторжения ВСУ в регион в августе позапрошлого года. В то время, напомним, вооруженные силы Украины предприняли попытку масштабного прорыва на территорию региона, сопровождавшуюся оккупацией части населенных пунктов и обширными боевыми действиями.

«Десять человек продолжают безо всяких на то причин, в нарушение всех норм международного права, удерживаться на территории Украины в городе Сумы, — подчеркнула российский омбудсмен. — При этом мы в качестве примера противоположного отношения к гражданам самой Украины, которые были вывезены из зоны обстрела на территорию России, показали видео и фото, рассказали, в каком положении эти люди сейчас находятся. Они свободно передвигаются по России, большая часть уже выехала обратно к себе на Родину. А те, у кого просрочены или отсутствуют документы, и те, кто изъявил желание остаться в России в пунктах временного содержания в Курской и Орловской областях, обеспечены всем необходимым. То есть, два совершенно противоположных подхода».

Трое курян были возвращены в рамках состоявшегося обмена. Татьяна Москалькова уточнила, что стороны пришли к пониманию необходимости и дальше сохранять открытым гуманитарный коридор, чтобы не допускать к мирным людям никакого неправомерного отношения.

Наконец, уполномоченный по правам человека рассказала об очередном обмене пленными, который состоялся 5 февраля. Он, напомним, произошел по схеме 157 на 157. Ранее передачу пленных согласовали в рамках переговоров в Абу-Даби — как уточнял для СМИ спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, она стала первым подобным событием за пять месяцев.

«Наших ребят как обычно встретили военные, переодели, — уточнила Москалькова. — Хочется отметить, что особое участие в обменах принимают наши белорусские коллеги: также встречают, кормят, обеспечивают медицинской помощью при необходимости».

Татьяна Москалькова подчеркнула, что дальнейшая работа по возвращению пленных продолжится на системной основе.