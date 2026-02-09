Фальков рассказал о направлениях сокращения платных мест в вузах России

Минобрнауки сократит 47 тыс. платных мест в вузах страны, в первую очередь регулирование коснется таких направлений, как «Юриспруденция», «Менеджмент и экономика», а также «Реклама и связи с общественностью», заявил глава министерства Валерий Фальков.

По его словам, Министерство образования и науки России сократит 47 тыс. платных мест в вузах страны, передает РИА «Новости».

Фальков заявил, что регулирование в первую очередь затронет направления «Юриспруденция», «Менеджмент и экономика», а также «Реклама и связи с общественностью».

Министр подчеркнул: «Наибольшее снижение, как мы себе и ставили задачу, почти на 18% – это «Юриспруденция», почти 14 тыс. мест, «Менеджмент и экономика» – по 7,4 тыс. мест, ГМУ – на 18% и «Реклама и связи с общественностью» – почти 14%».

Фальков добавил, что из общего числа сокращённых мест 30,5 тыс. приходится на заочную форму обучения, а очная форма затронет 16,5 тыс. мест.

В России решили отказаться от так называемых «заборостроительных» университетов.

Правительство утвердило новые правила регулирования количества платных мест в вузах.