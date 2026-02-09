Сочи пообещали репетицию весны

К концу недели в Сочи стоит ждать подъём температуры до двузначный значений, рассказал в беседе с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Ещё сегодня в Сочи будет дождь на побережье и снег в горах. Но и сегодня же осадки подойдут к концу», — поделился он.

Далее два дня будет относительно холодная погода с температурой близкой к 0 °C, продолжил синоптик.

«А затем довольно быстрое и хорошее повышение температуры. Я бы назвал это репетицией весны. Ждём +15...+18 °C в пятницу, субботу и воскресенье», — пояснил он.

После этого, по его словам, на горизонте никаких возвратов холодов в Сочи не видно.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал, что к середине февраля в Москве может потеплеть до 0 °C и выше.