Во Вьетнаме российских туристов искусали ядовитые жуки-томкаты. Об этом пишет Life со ссылкой Telegram-канал SHOT.

«Как выяснил SHOT, среди наших пострадавших сограждан — жительница Перми Ксения. Молодая мамочка с двумя детками и мужем переехали на зимовку на Фукуок. На днях Ксюша покрылась укусами, которые сильно чесались», — сказано в посте.

Ксения предположила, что ее укусил томкат. По словам пострадавшей, местные медики точную причину высыпаний не назвали, прописали мази и лекарства. Через некоторое время укусы превратились в волдыри. Тогда же женщина обнаружила в отеле томката.

Уточняется, что насекомые могли появится из-за высокой сезонной влажности. По данным канала, на жуков в отелях жаловались и другие отдыхающие из России.

До этого россиянку госпитализировали на Бали после укуса насекомого в ногу. По предварительной версии медиков, причиной осложнений мог стать укус балийского жука-плавунца. Отмечается, что его укус не представляет угрозы для жизни, однако может сопровождаться выраженной болью, отеком, лихорадкой и риском инфицирования.