«Содрогнется весь мир»: секретное пророчество Мессинга о судьбе России

Раскрыто секретное пророчество экстрасенса Вольфа Мессинга о судьбе России. Как сообщает «Царьград», ключевой датой в нем оказалось 26 февраля 2026 года.

Информация о пророчестве появилась от бывшего сотрудника спецслужб Алексея Соколова. Утверждается, что предсказание было засекречено печатью генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева и десятилетиями хранилось в архивах.

«26 февраля 2026 года решится судьба России. Человек с голубыми глазами будет стоять перед выбором между войной и миром. От его решения зависит, увидит ли человечество 2027 год. В этот день произойдет событие, которое заставит содрогнуться весь мир», — говорится в предсказании.

Более тщательный анализ показывает, что Мессинг видел 2026 год как переломный момент для всей истории, а на глобальной арене сойдутся три силы: Россия, Китай и США. Однако, согласно пророчеству, настоящую опасность якобы представляет таинственная четвертая сила. Утверждается, что это те, кто «владеет золотом и информацией, не имеет родины, но правит целыми странами».

Предвестником глобальных перемен, как якобы заявлял Мессинг, станет появление в небе яркой кометы накануне февраля 2026 года. Кроме того, за сутки до 26 февраля по всей Земле произойдет полный отказ всех систем связи.

Источник также утверждает, что Мессинг якобы видел два возможных пути развития человечества. В случае мирного пути и курса на дальнейшее развитие, то полеты к звездам будут возможны уже в 2040 году, а человечество победит старение и создаст технологии исцеления любых болезней. В противном случае цивилизацию ждет упадок, способный отбросить ее в каменный век.

Телеканал отмечает, что это пророчество не имеет официального подтверждения. Кроме того, его нет в опубликованных при жизни Мессинга работах, а эксперты отмечают, что любые «секретные» предсказания могут быть более поздними фальсификациями.