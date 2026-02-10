В России выросла заболеваемость ОРВИ и коронавирусом

В стране фиксируется одновременный подъем статистики по ОРВИ и коронавирусной инфекции на фоне спада распространения гриппа, сообщил Роспотребнадзор.

В первую неделю февраля 2026 года в стране выявлено 742 тыс. случаев респираторных инфекций, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

«По сравнению с предыдущей неделей рост составил 11,6%. Показатель заболеваемости соответствует уровню, зафиксированному в начале октября 2025 года», – добавили там.

Ситуация с гриппом, напротив, демонстрирует положительную динамику: число заболевших снизилось до 7 тыс. человек. Среди выявленных штаммов по-прежнему доминирует вариант A(H3N2).

Также специалисты отметили рост распространения COVID-19, которым заразились 6 тыс. россиян. Этот показатель увеличился на 10,9% по сравнению с прошлой семидневкой.

Эпидемиологи рекомендуют гражданам внимательнее относиться к здоровью, чаще мыть руки и проветривать помещения. Важно дезинфицировать гаджеты и избегать контактов с людьми, имеющими признаки простуды.

Ранее Минздрав опроверг сообщения о повышении уровня заболеваемости аденовирусной инфекцией в России.