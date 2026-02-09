Исследование Rambler&Co: почти треть россиян пекут блины 2-3 раза в масленичную неделю

В преддверии Масленицы россияне традиционно скупают сковороды и кухонную утварь, чтобы испечь идеальные блины – тонкие с дырочками. При этом, как показало совместное исследование медиахолдинга Rambler&Co и Мегамаркета, проведенное с 22 по 29 января 2026 года, большинство (37%) готовят блины только один раз за Масленицу.

© Нейросеть

Почти треть россиян (28%) пекут блины во время Масленичной недели 2–3 раза, и лишь 8% опрошенных делают это каждый день.

Более половины россиян (53%) считают, что секрет идеальных блинов кроется в собственном опыте. Хорошую сковородку называют важным фактором 28% опрошенных, а на рецепт полагаются лишь 17%.

Абсолютное большинство (89%) отдают предпочтение классическим тонким блинчикам с дырочками. Толстые блины и панкейки остаются нишевым выбором (9% и 2% соответственно), что говорит о консервативности вкусов.

Не все россияне пользуются специализированными блинными сковородками: в 2025 году за неделю до Масленицы их доля продаж составляла 6–7% от общего объема, в течение праздника – 15%, а после – снова 6%. По данным опроса, чаще всего люди выбирают для выпечки блинов сковороды с антипригарным покрытием (43%), однако и традиционная чугунная сковорода остается востребованной (39%). Тефлоновая посуда (15%) же продолжает терять популярность.

Для большинства (52%) ключевым критерием при выборе сковороды остается материал покрытия. Диаметр и форма важны для 19% опрошенных. Цена же оказалась второстепенным фактором (13%), что демонстрирует готовность вкладываться в кухонный инвентарь.

В 2026 году средний чек по России на сковородки в преддверии Масленицы составил 2500–3400 рублей. Однако в отдельных регионах (в Алтайском крае и Владимирской области) он достигал 7000 рублей.

Неожиданно, но при покупке сковородки россияне в первую очередь полагаются на мнение близких (51%). Отзывы в интернете (43%) также стали мощным источником информации, тогда как реклама (6%) почти не влияет на решение.

Анализ продаж показал, что чаще всего к сковородкам приобретают практичную кухонную утварь – лопатки, половники и щипцы (60%), дуршлаги и сита (25%), кухонные текстильные аксессуары – полотенца, прихватки, скатерти (15%).

В предпраздничные недели Москва формирует 41% всех заказов на сковороды, далее следуют Санкт-Петербург (9%), Нижегородская область (5%) и Краснодарский край (5%).

Россияне сохраняют традиции, делая Масленицу особым событием и уделяя внимание не только вкусу блинов, но и качеству кухонного инвентаря. В то же время растет роль личного опыта и советов близких при выборе посуды, что отражает зрелое и осознанное отношение к домашней кулинарии.