Скончалась от рака супруга актёра Александра Фельдмана Анна

46-летний актёр Александр Фельдман объявил в своём личном блоге о кончине жены Анны. Артист разместил чёрно‑белое фото супруги, подписав дату смерти. Анна ушла из жизни 8 февраля в израильской больнице, ей было 48 лет. С весны 2024 года женщина вела борьбу с онкологическим заболеванием.

«Невероятная воля к жизни и безусловная любовь подарили нам время, чтобы поплакать, признаться в любви, простить друг друга и попрощаться», — поделился Александр.

Александр Фельдман и Анна решили пожениться в 2010 году в Ханты‑Мансийске. Рак Анне диагностировали 9 марта 2024 года. Врачи сообщали, что она сможет прожить 1,5–2 года. На своей странице во «ВКонтакте» актёр регулярно рассказывал о том, как его супруга сражается с болезнью, и не раз публично признавался ей в любви.

