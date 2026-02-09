Артемий Лебедев назвал одну деталь в Белом доме «экстазом для русской пропаганды»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал новость о том, что президент США Дональд Трамп повесил в Белом доме совместную фотографию с президентом России Владимиром Путиным, «экстазом для русской пропаганды». Об этой детали он рассказал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Говоря о том, что Трамп повесил в Белом доме фото с Путиным, сделанное во время саммита на Аляске в августе 2025 года, Лебедев заявил: «Для Трампа этот момент значительный, а для русской пропаганды — так это вообще просто такой экстаз, что сразу все растаяли».

В конце января стало известно, что президент США повесил в Белом доме снимок с Путиным. Снимок Трамп разместил в вестибюле, соединяющем Западное крыло Белого дома с его резиденцией.

Переговоры Трампа и Путина на Аляске состоялись 16 августа 2025 года. Президенты встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж.