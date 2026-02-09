«Бабушкину схему» назвали словом года в области экономики

"Бабушкина схема" признана "Словом года" в номинации "Экономика и финансы". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу портала "Грамота.ру".

Такой выбор сделали участники профессиональных сообществ. За словосочетание "Бабушкина схема" проголосовали 44,6% респондентов опроса портала. Второе и третье места заняли "утильсбор" (14,3%) и "самозапрет" (11,4%).

Согласно материалу ТАСС, под "бабушкиной схемой" представляется мошеннический сценарий, при котором злоумышленники убеждают пожилого человека продать недвижимость, после чего сделка оспаривается в суде, а покупатель остается без денег и имущества. Широкую известность схема получила после ситуации с квартирой певицы Ларисы Долиной.