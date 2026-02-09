Замерзающему российскому городу дали тепло

В Белгороде полностью восстановлена подача тепла после серьёзной аварии. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём видеообращении в Telegram.

По его словам, героические усилия энергетиков и тепловиков позволили возобновить теплоснабжение города.

Ранее были устранены проблемы с газом, холодной водой и водоотведением, однако отопление оставалось отключённым. Это вынудило власти открыть пункты обогрева и перевести часть детских садов на круглосуточную работу.

Гладков уточнил, что на данный момент более 60 домов всё ещё остаются без тепла, но работы по их подключению активно продолжаются. Все службы региона работают в усиленном режиме для полной нормализации ситуации, заверил губернатор.