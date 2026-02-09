Россиян предупредили о штрафах за нарушения на Масленицу

Нарушение правил пожарной безопасности при сжигании чучела Масленицы может повлечь штрафы до 400 тысяч рублей. Об этом напомнил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

По его словам, если в результате сжигания никто не пострадал, то штраф может составить до 15 тысяч рублей для граждан и до 400 тысяч рублей для юридических лиц. При первом нарушении могут вынести предупреждение.

Если же сожжение приведет к пожару и пострадавшим, штраф увеличится до 50 тысяч рублей для физических лиц, а для организаций — до 800 тысяч рублей. В случае трагедии организатор мероприятия будет обязан выплатить до двух миллионов рублей, а деятельность ИП или компании могут приостановить на срок до 90 суток.

— Для того, чтобы праздник не оставил негативных последствий, место для сожжения чучела должно находиться на расстоянии не менее 50 метров от зданий и построек, 100 метров от хвойных деревьев, 30 метров — от лиственных. При этом территория вокруг кострища в радиусе десяти метров должна быть очищена от горючих материалов, — отметил Машаров в беседе с ТАСС.

Главный эпидемиолог РФ Геннадий Онищенко ранее предложил на Масленицу есть столько блинов, «сколько влезает». В свою очередь эндокринолог, кандидат медицинских наук, диетолог Оксана Михлева рассказала, как не набрать лишние килограммы за этот период.

Также в музее-заповеднике «Коломенское» стартовали развлекательные программы, посвященные Масленичной неделе.