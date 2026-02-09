Зарплаты айтишников в России остановились и рискуют пойти вниз

Средняя зарплата IT-специалистов в России к концу 2025 года практически не изменилась и фактически перестала расти быстрее инфляции. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование профильного русскоязычного IT-медиа.

Согласно данным исследования, медианная зарплата во второй половине 2025 года составила 183 тыс. рублей — почти на том же уровне, что и в начале года и во втором полугодии 2024-го. Основной причиной стала стагнация доходов в регионах, где средняя зарплата IT-специалистов находится на уровне 159 тыс. рублей. В Москве показатель достиг 230 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — около 200 тыс.

В годовом выражении рост зарплат оказался ниже инфляции, которая, по данным Росстата, в 2025 году составила 5,6%. Так, в Москве доходы айтишников увеличились лишь на 4%, в Нижнем Новгороде — на 1%. Более заметный рост зафиксирован только в отдельных городах: Волгограде, Челябинске, Омске и Ростове-на-Дону.

При этом рынок труда демонстрирует явный перекос. С января по август 2025 года работодатели открыли более 88 тыс. вакансий для программистов и разработчиков, однако число резюме растет еще быстрее. Сейчас на одну вакансию приходится более 18 откликов — показатель, который участники рынка называют рекордным для IT-сферы.

В компаниях подтверждают, что эпоха массового роста зарплат закончилась. Повышения носят точечный характер и касаются в основном ключевых специалистов и сотрудников с высоким потенциалом, напрямую влияющих на продукт и бизнес-результат. Запросы, сформированные в «перегретые» годы, рынок больше не поддерживает, а ожидания по доходам постепенно возвращаются к уровню инфляции и реальной производительности.

Эксперты связывают ситуацию с общей экономической неопределенностью и сокращением IT-бюджетов. Бизнес стал осторожнее в найме и пересмотре компенсаций, а конкуренция за рабочие места заметно выросла.

По оценкам аналитиков, стагнация зарплат на уровне 183 тыс. рублей — это признак зрелости российского IT-рынка после структурной перестройки. В первой половине 2026 года резкого роста доходов не ожидается. Оптимистичный сценарий предполагает увеличение зарплат на 5–7% в среднем по рынку, тогда как двузначный рост возможен лишь в узких дефицитных сегментах — искусственном интеллекте, кибербезопасности и сложной инфраструктуре.

В то же время ряд компаний не исключает более жесткий сценарий. В первом полугодии 2026 года возможна не только стагнация, но и точечное снижение зарплат. Дальнейшая динамика, по оценке участников рынка, будет напрямую зависеть от макроэкономической ситуации и готовности бизнеса снова инвестировать в IT.