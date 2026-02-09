Стало известно, почему россияне не отказываются от наличных

Наличные деньги по-прежнему остаются востребованными у части россиян как резервное средство платежа, несмотря на развитие цифровых сервисов и безналичных платежей, рассказал в интервью "Российской газете" президент объединения "Росинкас" Сергей Верейкин.

Большой объем наличных, по словам Верейкина, используется как резервное средство платежа. Это особенно важно для регионов, где возможны перебои с интернетом или есть проблемы с доступом к цифровым сервисам. В таких условиях наличные остаются надежным способом оплаты.

По его словам, одна из причин - особенности и привычки самих людей.

"Например, человек не может по каким-то физиологическим или ментальным причинам влиться в цифровую экономику, использовать все сервисы, ему комфортнее расплачиваться наличными. Кто-то переживает за свои деньги в безналичной форме и не понимает, где они находятся", - добавил Верейкин.

Кроме того, наличные помогают лучше контролировать личные расходы. Когда деньги находятся "на руках", людям проще отслеживать траты и планировать бюджет.