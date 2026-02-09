Стало известно о состоянии генерала Алексеева после покушения в Москве

Первый заместитель начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев находится в стабильном состоянии. Об этом стало известно ТАСС от источника в медицинских кругах.

Собеседник агентства отметил, что ухудшений нет.

Раненый генерал уже начал говорить. Накануне источник РИА Новости поделился, что жизни Алексеева ничего не угрожает.

До этого ФСБ рассказала новые подробности о задержанных участниках покушения на генерал-лейтенанта в Москве — Любомире Корбе и Викторе Васине. Первый был непосредственным исполнителем покушения, второго назвали его пособником.

Кроме того, пособница преступления Зинаида Серебрицкая ради покушения поменяла фамилию. До получения российского паспорта женщина была Антонюк. Она уроженка Луганской народной республики. Ее объявили в розыск.