Комик Сабуров сделал заявление после запрета на съезд в Россию

Комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию на 50 лет, заявил, что благодарен стране, где началась его карьера. Обращение он опубликовал в соцсетях, сообщает РБК.

Комик отметил, что его путь начался почти 15 лет назад в Екатеринбурге, а позже продолжился в Москве.

«За эти годы я был во множестве городов России, в некоторых по много раз. Везде меня встречали дружелюбно и тепло», — написал Сабуров.

Он сказал, что благодарен России, где получил возможность для творческого развития, состоялся как артист и обрел «большую многонациональную аудиторию».

Сабуров также поблагодарил зрителей и добавил, что нанял юристов, которые займутся «вопросом запрета на въезд с компетентными органами».

«Время расставит все на свои места», — сказал он.

Сабурова задержали 6 февраля в аэропорту Внуково, когда он прилетел из ОАЭ. По данным СМИ, ему запретили въезд в «интересах национальной безопасности», также к комику были финансовые претензии со стороны государства.

Ранее пресса выяснила, что Сабуров отказался от получения российского гражданства, ссылаясь на возможные «коммерческие риски».