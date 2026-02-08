Режиссер рассказал об отношениях Ефремова с коллективом

Михаил Ефремов, который впервые выходит на сцену после освобождения из колонии, по мнению режиссера Александра Адабашьяна «полон энергии» и желания работать. Общаться с ним комфортно всем, никаких конфликтов с режиссером и коллегами нет, пишет издание super.ru.

© РИА Новости

«В общем, они все прекрасно понимают, так же, как и с партнершей, с Аней, и со всеми техническими работниками», — отметил Адабашьян.

Ефремов играет вместе с Анной Михалковой. Премьера спектакля запланирована на март.

Спектакль «Без свидетелей» (16+) представляет собой психологическую драму, постановка проходит в театре «Мастерская «12» под руководством режиссера Никиты Михалкова.

Сценическую версию подготовили Александр Адабашьян и сам Никита Михалков, а художником-постановщиком стал Юрий Купер.