В Госдуме призвали переименовать День святого Валентина

Праздник 14 февраля следует переименовать в «День любви» или «День плюшевой игрушки», чтобы уйти от упоминания святого Валентина, заметила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По ее мнению, важно не просто поменять название — необходимо создать целый комплекс, в котором будут и новое название, и символ — например, сердечки, плюшевые игрушки как знак доброты. Она добавила, что это должен быть день любви, признания, нежности.

«Мы вполне можем 14 февраля, не вспоминая Валентина с его неоднозначной историей, сделать праздником тех, для кого слова «любовь», «семья», «дети» — важнейшие в жизни. Это может быть «День любви» или «День плюшевой игрушки», — заметила Буцкая.

Парламентарий подчеркнула, что важно не запрещать сам праздник как таковой, а предложить такой вариант празднования, который приживется и станет народным.

14 февраля может стать днем, когда делаются предложения и планируются свадьбы на лето, констатировала депутат.