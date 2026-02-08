Вильфанд рассказал, когда ждать прихода весны

В ближайшие дни еще сохранится морозная погода, а к середине февраля начнется заметное потепление.

- Морозы ослабевают, уже не будет 25-градусных морозов. Температура по ночам будет в пределах минус 14-16 градусов. А днем в районе минус 10 градусов, - рассказал "Российской газете" заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд.

В понедельник и вторник, по его словам, по ночам температура может опускаться до минус 18 градусов. Это ниже нормы. А днем в пределах 10 мороза.

С четверга воздух начнет поступать не с севера, из полярных регионов, а с юга. Ложбина низкого давления перемещается с запада, и она будет оттеснять морозную погоду на восток страны.

И температура начнет повышаться, по ночам уже минус 5-10 градусов, а днем 3-5 ниже нуля. Это около и выше нормы.

А далее, к середине месяца, придет и оттепель. И даже можно ожидать плюсовые температуры.

Правда, со второй половины недели начнутся осадки. Сильных снегопадов не ожидается, но небольшой снег возможен.

Что касается прихода весны, то Роман Вильфанд напоминает, что март в наших широтах еще зимний месяц. Возможны и периоды похолодания, и снег. Стабильное потепление бывает ближе к апрелю.

"Весна - это ледоход, сход снежного покрова. Все это гарантированно происходит в первой декаде апреля", - уточнил метеоролог.

И добавил, что обычно в конце февраля - начале марта самые высокие сугробы. В конце марта высота снега может составлять до 20 сантиметров. А в этом году снега много, поэтому таять он будет довольно долго.

Хотя, по предварительным прогнозам, март ожидается теплее обычного. И весна все- таки может прийти раньше, чем в прежние годы.