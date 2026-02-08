Пасынок Сырского признал, что пользуется российскими интернет-порталами

Иван Сырский, проживающий в Австралии пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, рассказал журналистам, что пользуется российскими интернет-ресурсами, в частности, VK Видео. Об этом пишет РИА Новости.

© Соцсети

Мужчина заметил, что редко посещает «ВКонтакте» как таковой, так как там ему не с кем общаться.

«Больше пользуюсь VK Видео», — уточнил Иван.

Напомним, что пасынок главкома жил в семье украинского военного до 19 лет, а после развода родителей переехал в Австралию — вместе с братом и матерью.

В марте 2024 года Иван обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему гражданство Российской Федерации.