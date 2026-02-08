Названы 10 стран, где фиксировались случаи заражения вирусом Нипах

Циркуляция вируса Нипах подтверждена на территориях Камбоджи, Индонезии, Филиппин, Таиланда, Ганы и Мадагаскара, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что вирус Нипах был впервые обнаружен в Малайзии в 1999 году. В дальнейшем, случаи заболевания фиксировали в Бангладеш, Индии и Сингапуре.

Ранее китайские медики предупредили, на фоне вспышки вируса в индийском штате Западная Бенгалия, что заражение может привести к коме, эпилепсии, поражению нервной системы.

Главный врач инфекционного отделения одной из ведущих китайских больниц Юй Кан уточнил, что Нипах способен оказывать негативное воздействие на центральную нервную систему, вызывая острый энцефалит и отек головного мозга.

Медик уточнил, что в течение 1-2 суток после заражения возможно наступление комы, возникновение эпилептических припадков или развитие необратимых повреждений нервной системы.