Подмосковный Долгопрудный стал наукоградом на ближайшие 15 лет

Правительство России присвоило статус наукограда подмосковному Долгопрудному. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте кабмина.

Новый статус позволит городу претендовать на федеральное финансирование для поддержки и модернизации научно-производственных комплексов и реализации долгосрочной стратегии социально-экономического развития. Средства будут поступать в рамках федерального проекта «Поддержка наукоградов» в составе госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ».

В Долгопрудном находится Национальный исследовательский университет «Московский физико-технический институт» (МФТИ). На его базе в прошлом году создали инновационный научно-технологический центр «Долина Физтеха», специализирующийся на разработках в сфере биомедицины, телекоммуникаций, ИИ, робототехники, беспилотного транспорта и других.

Статус наукограда присваивается на 15 лет (в случае Долгопрудного — до 2041 года) и продлевается отдельным постановлением правительства. В 2025 году таким образом был сохранен статус наукограда для подмосковных Дубны и Королёва.