В Белгородской области больше тысячи человек ждут подачи электричества после удара ВСУ

В Белгородской области около полутора тысяч человек ждут подачи электричества после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подачу ресурса возобновят в ближайшие часы, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что восстановительные работы проходят в крайне сложных условиях.

«В течение ближайших 1,5 часов электроэнергия для тысячи человек будет подана... Мы ждем подачу тепла к 12 часам дня. В связи с этим открываем пункты обогрева. Помимо тех, которые мы планировали в центральной части, там, где тепла нет, открываем дополнительные, открываем не по всему городу — там, где есть необходимость», — написал губернатор.

По его данным, около 80 тысяч человек в Белгороде остаются без тепла, еще примерно три тысячи жителей — без газа.

Накануне сообщалось об ударе ВСУ по столице региона. Как писал Telegram-канал SHOT, дежурные средства противовоздушной обороны сбили не менее шести ракет от реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в небе над Белгородской областью. К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало.