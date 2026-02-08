Главный редактор RT Маргарита Симоньян учредила премию имени Тиграна Кеосаяна, которая будет выдаваться «просто хорошим, правильным людям» — таким, как воспитательницы из оренбургского Бугуруслана, которые защитили детей от мужчины с ножом.

«Я учреждаю премию, премию имени Тиграна. Премию я лично буду выдавать вот таким людям, как эта воспитательница. То есть просто хорошим, правильным людям. Выдавать я ее буду сама. Не буду учреждать никакое жюри. Тигран бы и не хотел никакого жюри, он хотел бы, чтобы я это делала сама. Я думаю, что он рядом и видит», — сказала Симоньян.

Размер премии составит 1 млн рублей, она будет выдаваться по мере появления таких историй и людей, не реже, чем десять раз в год.

5 февраля мужчина с ножом ворвался в детский сад в Оренбургской области. Избежать трагедии удалось благодаря смелым действиям воспитательниц Лии Галеевой и Людмилы Платоновой.