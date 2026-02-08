Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с пропускной системой

Мошенники в России стали выманивать персональные данные собственников и жильцов многоквартирных домов, говоря им о якобы установке новой пропускной системы. Об этом сообщает РИА Новости.

© ТК «Звезда»

Аферисты используют следующую схему обмана: пишут в чаты собственников и жильцов квартир, что в их доме якобы будет установлена новая пропускная система. Для этого им нужно заранее собрать личные данные жильцов и номера их квартир. Если человек верит и передает свои данные, то они автоматически отправляются в руки мошенникам.

В разговоре злоумышленники отмечают, что установка новой системы осуществляется бесплатно. Говорят они это для того, чтобы войти в доверие к жертве и сделать так, чтобы им точно поверили.

Ранее киберполицейские Санкт-Петербурга раскрыли новую мошенническую схему с маркетплейсами. Клиентам предлагали «выгодные акции» и «кешбэк», но на деле воровали личные данные покупателей и средства с их банковских карт.