В Севастополе призвали "вернуть в реальность" организаторов концертов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на совещании правительства заявил, что организаторы концертов должны "вернуться в реальность".

Как пишет ТАСС, Развожаев отметил, что массовые мероприятия и большие концерты должны согласовываться с оперштабом Севастополя, а также призвал своих подчиненных объяснить организаторам массовых мероприятий правила их проведения: в частности, речь идет о необходимости заявки в департамент общественной безопасности и рассмотрении на заседании оперштаба.

Развожаев отметил, что организаторов концертов "надо как-то вернуть в реальность" и провести профилактическую работу, а также объяснить все правила. Напомним, что два дня назад Развожаев запретил проведение концерта популярного среди молодежи блогера Ивана Золо – среди причин называлось пренебрежение правилами организации мероприятия и забота властей о воспитании молодежи.