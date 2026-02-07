Умер прапраправнук Пушкина Вячеслав Гуцко

Вячеслав Гуцко, прапраправнук известного поэта Александра Пушкина, умер на 88-м году жизни. Об этом пишет пресс-служба Государственного музея им. Пушкина на официальном сайте.

© Государственный музей им. Пушкина

Сотрудники музея заметили, что Гуцко ушел из жизни 29 января — именно в этот день, но по старому стилю (10 февраля по новому), в 1837 году скончался от раны, полученной на дуэли, сам Александр Пушкин.

В пресс-службе пояснили, что Вячеслав Александрович относится к пятому поколению Пушкиных. Он — сын Татьяны Евгеньевны Гуцко, урожденной Клименко, внук Марии Павловны Клименко, урожденной Воронцовой-Вельяминовой, правнук Натальи Александровны Пушкиной в замужестве Воронцовой-Вельяминовой, праправнук Александра Александровича Пушкина — старшего сына поэта.

Потомок поэта, писателя свыше 50 лет проработал в конструкторском бюро транспортно-химического машиностроения на заводе им. Лихачева.

В пресс-службе выразили соболезнования родным и близким покойного, отметив, что Гуцко бережно хранил семейную память, активно участвовал в культурной жизни, связанной с наследием своего знаменитого предка, многие годы был другом музея.