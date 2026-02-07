Сбер и курорт «Манжерок» модернизируют детскую больницу на Алтае

Сбер и всесезонный курорт «Манжерок» модернизируют и оснастят современным оборудованием детскую больницу на Алтае, сообщил президент, председатель правления Сбера Герман Греф.

© Пресс-служба курорта «Манжерок»

Он добавил, что Сбер передал больнице новый современный автобус для перевозки пациентов и персонала.

«Я надеюсь, что совместными усилиями с администрацией Горного Алтая мы сможем закончить оперативно данный объект. У Сбера есть опыт модернизации подобного учреждения в Калининграде. После того, как мы сделали ремонт, через год, когда я туда приехал, я не узнал детей. В новой среде, когда есть хорошая реабилитационная база, они очень быстро адаптируются», — сказал он.

Греф добавил, что все 600 топ-менеджеров Сбера приняли участие в личных взносах на модернизацию больницы.

«Это – важный шаг к решению острых проблем психоневрологических заболеваний у детей, а также недостатка современного лечения для них в регионе. Скоро детям республики Алтай станут доступны современные методы лечения и новое оборудование», — заявил председатель правительства республики Алтай Александр Прокопьев.

В больнице проведут капитальный ремонт, обновят материально-техническую базу, поставят новое современное медицинское оборудование. Также запланировано строительство новой газовой котельной. Больница будет специализироваться на помощи детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, детским церебральным параличом (ДЦП) и расстройствами аутистического спектра.

Также курорт «Манжерок» поставит в больницу 6 единиц оборудования для лечения и реабилитации. Кроме того, курорт дополнительно закупит 17 единиц оборудования для физиотерапевтического кабинета и терапевтические тренажеры для реабилитации детей с ДЦП.