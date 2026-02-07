Мошенники стали записываться к репетиторам под видом учеников

Аферисты разработали новую схему, в рамках которой под видом учеников записываются на онлайн-занятия к репетиторам, убеждают жертву перейти на фишинговый сайт, после чего крадут данные электронной почты, пишет в Telegram-канале пресс-служба ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве уточнили, что жулики выдают себя за новых учеников и записываются к репетиторам: по языкам, школьным предметам, музыке.

Мошенническая схема начинает работать, когда преподаватель договаривается о занятии и отправляет ссылку на урок в одном из сервисов (например, в Zoom или Meet), пояснили в пресс-службе.

После этого, заметили правоохранители, мнимый ученик сообщает о якобы неработающей ссылке и предлагает свой вариант связи.

Репетитор после перехода по ссылке попадает на поддельную страницу для входа, где после ввода логина и пароля его данные оказываются у аферистов. В частности, злоумышленники получают доступ к почте, облаку, документам, сервисам, привязанным к этому аккаунту.