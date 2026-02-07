Юрист рассказал, как обезопасить себя при выборе риелтора

Сегодня в России сопровождать сделки с недвижимостью может практически любой человек, рассказал "Российской газете" юрист и бизнес-консультант Илья Русяев. Существуют профессиональные реестры и сертификации, но они носят добровольный характер. "Поэтому главная защита клиента - не корочка специалиста, а тщательная проверка исполнителя, грамотный договор и понятные схемы расчетов", - подчеркнул он.

Как проверить специалиста или компанию

Перед началом работы следует запросить полные реквизиты: наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН или ОГРНИП, адрес, контакты.

"Все эти данные должны совпадать с теми, что указаны в договоре и на чеках, - говорит Илья Русяев. - Проверить информацию можно бесплатно через сервис ФНС России, получив выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП".

Дополнительно стоит изучить, нет ли у компании долгов у судебных приставов через Банк данных исполнительных производств ФССП России.

"Полезно заглянуть и в Федресурс, чтобы убедиться, что исполнитель не находится в процедуре банкротства. Судебная практика тоже многое расскажет: через картотеку арбитражных дел можно узнать, как часто агентство судится с клиентами и чем заканчиваются споры", - добавил Илья Русяев.

Что должно быть в договоре

Договор должен четко определять, кто именно оказывает услугу, что входит в работу риелтора, размер и условия вознаграждения.

"Особое внимание уделите вопросу двойной комиссии: имеет ли риелтор право получать деньги от обеих сторон сделки или от застройщика. Это позволит избежать конфликта интересов", - поясняет Илья Русяев.

Риелтор неизбежно работает с персональными данными клиента: паспортными сведениями, телефонами, информацией о доходах.

"Закон о персональных данных требует, чтобы клиент получил текст согласия на обработку с указанием целей, сроков и перечня лиц, которым информация может быть передана", - напоминает эксперт.

Как правильно оплачивать услугу

Юристы рекомендуют не переводить деньги на личную карту без документального подтверждения.