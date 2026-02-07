Звезда «Ворониных» попала в больницу с нарушением ритма сердца

Анна Фроловцева, звезда сериала «Воронины», несколько дней провела в больнице. Врачи диагностировали у нее сильную аритмию, пишет Telegram-канал Mash.

© kino-teatr.ru

По данным канала, 77-летняя актриса поздней ночью пожаловалась на боль в груди. Близкие вызвали скорую помощь.

Артистка пробыла в клинике несколько дней, медики привели ее в порядок и выписали. Вместе с тем, до сих пор Анна Васильевна находится под наблюдением врачей.

Напомним, что в августе Фроловцевой удалили злокачественное новообразование. Тогда она также обращалась к врачам с болью в груди, после чего была направлена на операцию. После хирургического вмешательства актриса прошла курс гормональной и химиотерапии.

Анна Васильевна Фроловцева родилась в 1948 году в Москве. Актриса театра, кино и ТВ. В ее активе порядка семидесяти проектов.

В частности, она снялась в таких картинах, как «Щит и меч», «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Экипаж», «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Интердевочка», «Одиноким предоставляется общежитие», «Формула любви», «Убить дракона», сериалах «Бригада», «Солдаты».