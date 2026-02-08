В Росздравнадзоре объяснили рост цен на лекарства в аптеках

Цены на некоторые лекарства, не входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), растут, потому что аптеки сами устанавливают на них стоимость. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

«Рост цен на отдельные препараты, не включенные в перечень ЖНВЛП, может быть связан с тем, что цены на такие препараты определяются аптечными организациями самостоятельно», — сообщили в Росздравнадзоре. Это сообщение передает ТАСС.

В Росздравнадзоре добавили, что стоимость расчитывается включая затраты на закупку, доставку, хранение. А также на цену влияет и сезонность спроса. Также они отметили, что ведомство совместно с Минздравом России контролирует цены на лекарства и их доступность для населения.

С 24 февраля 2026 года в России вступит в силу обновленный перечень ЖНВЛП, в который включены восемь новых препаратов для лечения орфанных, хронических, аутоиммунных, сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний. Включение лекарств в этот список позволяет фиксировать предельные отпускные цены производителей и обеспечивать пациентов такими препаратами в рамках госгарантий.