В России с 1 марта начнут отключать квартиры от газа за нарушения

С 1 марта газовые службы получат право отключать квартиры от газоснабжения за систематические нарушения правил эксплуатации газового оборудования и за недопуск сотрудников к его проверке. Об этом РИА Новости сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«С 1 марта 2026 года вступают в силу изменения, которые расширяют полномочия газовых служб и делают принцип «безопасность превыше всего» практической реальностью.», — отметил он.

Кошелев уточнил, что к систематическим нарушениям, согласно закону, относятся: недопуск специалистов для проверок, игнорирование предписаний, а также использование неисправного или просроченного оборудования — все это теперь дает право сотрудникам газовых служб отключать «проблемные квартиры» от газоснабжения. Подобное нововведение, по словам депутата, позволит минимизировать риски утечки газа.

Российским газовщикам захотели существенно расширить полномочия

Законопроект, прошедший первое чтение в феврале 2025 года, предусматривает возможность для газовых компаний обращаться в суд при недопуске в квартиру и устанавливает сокращенный срок рассмотрения таких заявлений — до 12 дней. Решение суда, согласно поправкам, должно исполняться незамедлительно.

Ранее упрощение допуска газовщиков в дом назвали опасным.