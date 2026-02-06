Симоньян: вероятность разрушения НАТО как организации выше, чем когда-либо
Вероятность разрушения Североатлантического альянса как организации сейчас выше, чем когда-либо. Такое мнение выразила главред RT Маргарита Симоньян в интервью «60 минут».
Симоньян заявила, что НАТО продолжает существовать «по инерции», несмотря на огромное число противоречий.
«Вероятность разрушения НАТО как организации сейчас выше, чем когда бы то ни было», — сказала она.
Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор высказывал мнение, что вмешательство НАТО в конфликт с Россией на Украине приводит как к разрушению самого Североатлантического альянса, так и киевского режима.