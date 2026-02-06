Умер актер из «Елок»

Стало известно о смерти актера, сценариста и художника-постановщика Игоря Гузуна — российскому зрителю он известен по ролям в фильме «Елки 10». Заметка о смерти появилась на сайте kino-teatr.ru.

© kino-teatr.ru

Гузуну было 65 лет. Причины смерти артиста не уточняются.

Карьера Гузуна в кино началась в 1988 году — сначала он попробовал себя в роли ассистента режиссера и актера, а потом работал уже как режиссер. За свою жизнь он принял участие в создании десятков фильмов и телепроектов. Наиболее заметными его работами стали «Приключения Марко Поло», «Возвращение Титаника», «Мастер и Маргарита», «Елки 10», «Прабабушка лёгкого поведения. Начало» и другие.

Умер Артур Арутюнян, сыгравший наглого безбилетника в фильме «Брат»

Ранее стало известно о смерти актрисы Изольды Лидарской.