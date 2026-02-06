Симоньян прокомментировала публикацию документов по делу Эпштейна

Главный редактор «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала публикацию документов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир программы «60 минут» на канале «Россия 1».

По мнению Симоньян, публикация этих документов «раскрыла истинную природу мировой элиты» и воплотила теории заговоров в реальность. Она также добавила, что все упомянутые в документах люди «нагло шли по миру и по детским жизням».

«Ты смотришь список этих фамилий, которые так или иначе были задействованы в этой сетке, и думаешь: "Слава тебе, Господи, что там нет ни одной фамилии, заканчивающейся на "ин" или заканчивающейся на "ов". Что там нет наших. Потому что вдруг оказывается, что повязаны просто все», — добавила она.

В 2008 году Эпштейн был арестован по подозрению в склонении к занятию проституцией и изнасиловании несовершеннолетней, а в 2019-м был повторно арестован за торговлю людьми и вовлечение их в проституцию. Позже его нашли мертвым в тюремной камере. Причиной смерти назвали самоубийство. В конце января 2026 года в США опубликовали материалы по его делу — их объем превысил 3,5 миллиона файлов.

В Сети появилась новая теория о жизни и смерти Эпштейна

Ранее СМИ сообщили о том, что Эпштейна вкладывал деньги в передовые генетические исследования, чтобы изучить возможность вечной жизни.