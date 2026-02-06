Главный редактор «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Владимира Зеленского ждет пожизненное заключение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир программы «60 минут» на канале «Россия 1».

По словам Симоньян, судьба Зеленского будет определяться Уголовным кодексом России. Она добавила, что в России не предусмотрена смертная казнь, поэтому Зеленскому грозило бы пожизненное заключение.

«Справедливость его судьбы ограничивается Уголовным кодексом Российской Федерации, поскольку в наших законах не предусмотрена смертная казнь, как мы помним, у нас мораторий, а предусмотрено пожизненное заключение», — заявила она.

Ранее Симоньян высказалась о внешности бывшей жены Кеосаяна.