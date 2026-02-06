Ванга предсказала, когда будет конец человечества

Болгарская ясновидящая Ванга, несмотря на отсутствие собственных письменных записей, оставила обширное наследие предсказаний о будущем человечества, которые продолжают обсуждаться и интерпретироваться.

Согласно интерпретациям пророчеств болгарской ясновидящей Ванги, 2026 год может стать периодом масштабных испытаний для всего человечества. В её видениях, переданных последователями, этот отрезок времени связан с нарастанием глобальных кризисов, к которым мир неуклонно движется из-за собственной безответственной деятельности. Особое место в её предсказаниях занимают тревожные экологические сценарии.

Провидица предупреждала о риске серьёзных климатических потрясений: резком потеплении, истощении природных ресурсов, усилении сейсмической и вулканической активности. Погодные аномалии, согласно её словам, могут охватить все континенты, вызвав катастрофические наводнения, засухи и подъём уровня океана. Последствиями станут острый дефицит питьевой воды и продовольствия, что спровоцирует массовые миграции и конфликты за выживание. Для России, обладающей обширной территорией и ресурсами, эти пророчества звучат как призыв к заблаговременной подготовке и пересмотру стратегий экологической безопасности.

Параллельно с природными катаклизмами Ванга предрекала и обострение геополитической напряжённости. В её толкованиях 2026 год может стать годом «глобального пожара», когда накопленные противоречия, территориальные споры и амбиции крупных держав перерастут в открытое противостояние. При этом в ряде приписываемых ей пророчеств говорится о возможном триумфе России, которая, пройдя через суровые испытания, укрепит свой суверенитет и духовное значение. Однако важно помнить, что эти предсказания не являются документальными и во многом отражают народные ожидания и современные тревоги, спроецированные на фигуру провидицы.

Согласно распространённым толкованиям, переданным через её племянницу Красимиру Стоянову и других последователей, она предрекала, что окончательное исчезновение жизни на Земле произойдёт в 3797 году. При этом её пророчества охватывали не только далёкое будущее, но и промежуточные этапы развития цивилизации.

Ванга говорила о грядущих научных прорывах, включая освоение других планет Солнечной системы, достижение бессмертия и контакт с внеземными цивилизациями. Её предсказания также содержали мрачные сценарии космических конфликтов: войны на Марсе к 3005 году и столкновение с Луной в 3010 году. По её словам, к началу пятого тысячелетия технологический прогресс резко остановится, и человечество временно вернётся к племенному укладу жизни. Пик развития цивилизации, когда население планеты достигнет сотен миллиардов, она относила к 4674 году, а окончательную космическую катастрофу, которая положит конец всему живому, — к 5079 году.

Важно учитывать, что оригинальность и точность этих пророчеств остаются предметом дискуссий, поскольку они не были зафиксированы самой Вангой. Большинство известных сегодня предсказаний были записаны и популяризированы уже после её смерти, что могло привести к субъективным искажениям и наслоениям. Тем не менее, эти прогнозы продолжают будоражить общественное воображение, предлагая футуристическую и апокалиптическую картину будущего, в которой смешаны технологические надежды и предостережения о глобальных катаклизмах.