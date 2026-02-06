Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал «жалкими чмошниками» одну категорию людей. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он охарактеризовал таким образом тех, кто не платит в общественном транспорте.

Лебедев комментировал новость о том, что общественном транспорте появились плакаты, предупреждающие об ответственности за нападение на контролеров. Дизайнер назвал такую инициативу правильной.

«А те ребята, которые не оплачивают свой проезд, — жалкие чмошники», — констатировал он.

Ранее Лебедев назвал дураками еще одну категорию людей. Таковыми он счел тех, кто обижается на шутки.

До этого Лебедев рассказал о системной ошибке россиян. По мнению блогера, она заключается в том, что Россия всегда хотела понравиться Западу.