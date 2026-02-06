За несколько дней до смерти сын нашел Жильцову на полу со сломанной ногой

Телеведущая Светлана Жильцова скончалась 3 февраля. Ей было 89 лет. Похоронили легендарного диктора на Рогожском кладбище в Москве.

Проводить в последний путь телеведущую пришли самые близкие и друзья. А Андрей Малахов посвятил коллеге выпуск своего шоу. В студию пришел сын Жильцовой Иван. Он раскрыл подробности последних дней жизни диктора.

"Последние годы серьезно болела, у нее была сиделка, она старалась не показывать этого, пыталась заразить оптимизмом по телефону всегда отвечала, что все хорошо. Хотя я прекрасно понимал, что болезнь серьезная и какие страдания и муки она последние годы психически, психологически и физически испытывала", — рассказал Иван.

Из-за плохого самочувствия Светлана Алексеевна часто оказывалась в больнице. А за несколько дней до смерти с ней произошел несчастный случай.

"Будучи дома, она ночью упала и сломала ногу. И лежала на полу не могла встать. Когда я приехал, приехала скорая, знаете, какие слова со сломанной ногой, лежа она сказала: „Ванечка, а что я могу тебе дать поесть, хочу тебя накормить“. И потом скорая увезла ее в больницу. И больше не привозила", — поделился сын Жильцовой.

Последний раз Иван видел маму за день до ее смерти. Ведущая уже была без сознания. Светлана Алексеевна хотела, чтобы ее похоронили рядом с мужем. Дети исполнили последнюю волю легендарной ведущей.

Напомним, Светлана Жильцова попала на экран на четвертом курсе института, выдержав огромный конкурс. Она вела такие программы как "КВН", "Будильник", "Веселые нотки" и "Спокойной ночи, малыши". В конце 70-х годов Светлана Жильцова вела еще одну суперпопулярную передачу "Песня года".