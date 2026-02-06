В Госдуме заявили, что Нурлан Сабуров не заслужил запрета на въезд в Россию

Казахстанский комик Нурлан Сабуров не заслужил запрета на въезд в Россию — обоснованность такого решения необходимо проверить. Об этом в пятницу, 6 февраля, заявил заместитель председателя Госдумы Вячеслав Даванков.

© Вечерняя Москва

По его словам, в таких вопросах нельзя руководствоваться доносами. Парламентарий выразил надежду, что по итогам разбирательства удастся найти решение, которое позволит комику продолжить жить и работать в России.

— Может, есть какие-то данные, о которых мы не знаем (…), но основываться на доносах точно нельзя. (…) Я сам смотрю его шоу с удовольствием, мне он нравится, поэтому рассчитываю, что разбирательство будет честным, справедливым и прозрачным, — заявил Даванков в беседе с Telegram-каналом Shot.

При этом депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя запрет на въезд для комика в РФ, раскритиковал юмориста.

Парламентарий обвинил Сабурова в попытке «усидеть на двух стульях» и призвал артиста открыто обозначить свою принципиальную позицию.

6 февраля стало известно, что Нурлану Сабурову на 50 лет запретили въезд в Россию. Такое решение связано с его публичной критикой СВО, а также нарушениями миграционного и налогового законодательства.