Вдова Алексея Баталова похоронена рядом с мужем

Гитана Леонтенко, вдова народного артиста СССР Алексея Баталова, похоронена на Преображенском кладбище в Москве — рядом с супругом, ушедшим из жизни в 2017 году. Место для захоронения выбрали у монументального памятника Баталову, изображающего его в образе Бориса из фильма «Летят журавли».

Церемония отпевания прошла 6 февраля в Храме Святителя Николая Чудотворца. На прощании присутствовали лишь самые близкие. Среди них — 58-летняя дочь покойной и Алексея Баталова Мария. Девушка не сдержала слез у гроба матери.

Точная дата смерти Леонтенко стала известна благодаря табличке на деревянном кресте: артистка ушла из жизни 23 января. Её тело находилось в морге до похорон.

Гитана Аркадьевна Леонтенко родилась в 1935 году в цирковой семье. Уже в 1944 году она начала выступать как танцовщица на лошади. Позже артистка снялась в нескольких фильмах, включая «В городе С.» и «Старый знакомый». В 1963 году Леонтенко вышла замуж за Алексея Баталова.